Toyota CH-R Prologue, il suv compatto sarà anche ibrido plug-in

Sono passati otto anni da quando Toyota lanciò al Salone di Parigi 2014 la CH-R in versione concept car. Dopo il grande successo ottenuto dalla prima generazione del suv compatto di segmento C, ora il marchio giapponese ha presentato la nuova C-HR Prologue. Realizzata dal centro stile francese di Toyota, la seconda generazione della C-HR arriverà su strada con un lungo elenco di novità a partire dalla presenza di una motorizzazione ibrida plug-in.

Presentata in occasione dell’edizione 2022 del Kenshiki Forum di Bruxelles, la Toyota C-HR Prologue anticipa il modello di serie pronto ad arrivare su strada con pochi cambiamenti. Infatti la dicitura Prologue, come successo in passato, anticipa una concept car con poche variazioni rispetto alla versione attesa in concessionaria. Ruote più grandi con sbalzi più corti migliorano l'assetto sotto tutti i punti di vista. Allo stesso tempo, aumenta la sua sensazione di sportività, aumenta anche la sua abitabilità pratica all'interno.

Caratterizzata da linee tese e decise, la CH-R Prologue si distinguerà nell’affollato segmento dei C-Suv per uno stile dalla forte personalità e per personalizzazioni estetiche come la carrozzeria a 3 colori.

La seconda generazione della Toyota C-HR arriverà anche in versione ibrida plug-in, con batterie assemblate in Europa. A questa si aggiungerà la versione 100% ibrida, offrendo così un’ampia scelta di motorizzazioni elettrificate per il nuovo suv giapponese di segmento C.