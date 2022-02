Toyota Corolla con 146.604 unità vendute

Tornata allo storico nome Corolla l'erede della Auris ha una linea filante, il frontale grintoso, i fari appuntiti e incassati in una sottile fascia. Nell'insieme si nota l'accentuato profilo a cuneo con la linea alla base dei finestrini che sale verso il lunotto. E' disponibile solo ibrida a benzina in due versioni: la 1.800 cc Hybrid da 122 cv e la 2.000 cc Hybrid col nuovo 4 cilindri con una potenza di 184 cv che può funzionare ad zero emissioni fino a 115 kmh. Gli interni sono spaziosi ed eleganti, la plancia ha pochi tasti, linee pulite e plastiche che sono molto curate mentre i sedili sono ampi e comodi.

