Toyota Corolla con 9.912 unità – 11% sul 2020 e – 8% sul 2019

Tornata allo storico nome Corolla, nonchè l'erede della Auris ha una linea filante, il frontale grintoso, i fari incassati in una fascia che attraversa il frontale e la presa d'aria nel paraurti. Le fiancate sono attraversate da nervature che muovono le superfici, i passaruota sono larghi e nell'insieme si nota il profilo a cuneo con la linea alla base dei finestrini che sale verso il lunotto. Disponibile solo ibrida ha il baricentro che è abbassato di un centimetro, mentre il passo è cresciuto di 4 cm per offrire un'abitabilità maggiore. Due le versioni: la 1.8 Hybrid da 122 cv e la 2.0 Hybrid da 184 cv che funziona a zero emissioni fino a 115 kmh. Gli interni sono spaziosi ed eleganti con la plancia che ha pochi tasti fisici e linee pulite con le plastiche morbide curate e le cuciture a vista, mentre i sedili sono ampi e comodi. Il bagagliaio ha una capienza più discreta per la versione 1.800 e appena leggermente minore per quella 2.000.

