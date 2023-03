Capacità di carico a partire da oltre 400 litri e motorizzazioni ibride dall'elevata efficienza. Corolla Cross è una vettura pratica nell'utilizzo quotidiano, con una grande disponibilità di spazio per i passeggeri pur non rinunciando ad un design lineare e dotato di forte personalità. Il suv completa la gamma Corolla affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports ed è il primo modello Toyota ad adottare il nuovo sistema ibrido di quinta generazione che garantisce più coppia e potenza dal motore elettrico, maggiore efficienza e piacere di guida. Corolla Cross introduce inoltre il nuovo Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma Toyota, che porta con sé numerosi miglioramenti ed è aggiornabile Over-The-Air, per un elevato livello di sicurezza a prova di futuro. La variante Awd-i è dotata di un motore elettrico aggiuntivo (due in totale) sull’asse posteriore che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza. Nel dettaglio la versione selezionata è la Toyota Corolla Cross Awd E-Cvt Trend, lunga 446 cm, larga 183 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 433 litri. Nella versione Awd E-Cvt Trend costa 40.500 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.987 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 146 kW/197 cavalli ed una coppia massima di 480 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 121 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.500 kg.

Per saperne di più clicca sul listino