Toyota Corolla Cross: la prova su strada del crossover ibrido

Nella parte posteriore, i gruppi ottici hanno una forte presenza tridimensionale, avvolgendo le ali posteriori e il portellone posteriore.Il carattere robusto da suv è ulteriormente sottolineato dal disegno accentuato dei parafanghi che contrastano con la carrozzeria affusolata, mentre la silhouette del corpo vettura lascia trasparire gli elevati livelli di spaziosità interna. Infine, le barre longitudinali sul tetto e i vetri privacy posteriori sono di serie su tutti gli allestimenti.

Toyota Corolla Cross: com'è dentro

L’interno è progettato per la praticità quotidiana. Si tratta di uno spazio luminoso e arioso, grazie ad ampi finestrini laterali e una visuale alta per il guidatore (la posiziona di guida è rialzata). La sensazione di spaziosità può essere migliorata con un tetto panoramico con parasole ad azionamento elettrico, di serie sull'allestimento Lounge, il top di gamma.Sono due gli allestimenti (Trend e Lounge) più un “sotto-allestimento” battezzato Lounge Light le cui consegne saranno più rapide perché con qualche dettaglio in meno rispetto alla versione top di gamma. Il conducente può contare su un cruscotto digitale da 12,3 pollici (di serie) e un display a cui accedere al sistema di infotainment da 10,5 pollici dotato di smart Connect che comprende i protocolli Android Auto e Apple Car Play. Il volume di carico è generoso e caratterizzato da un accesso facilitato grazie all'ampio portellone, un’altezza di carico di 720 mm (una delle più basse tra i principali concorrenti della vettura) e l'azionamento elettrico del portellone.

La capacità di carico è di 425 litri (390 per la versione a quattro ruote motrici), che si estende fino a un massimo di 1.359 litri abbattendo i sedili posteriori. I paiano non è piatto.Le persone alte possono contare su uno spazio per la testa abbondante e le grandi aperture delle porte rendono l’accesso confortevole. Il focus “family-friendly” della vettura si ritrova anche nel profilo curvo delle porte posteriori, che donano più spazio per le ginocchia e rendono più facile assistere i bambini nella salita e nella discesa dalla vettura. I passeggeri adulti nei sedili posteriori hanno spazio per le ginocchia e possono apprezzare anche l'inclinazione regolabile per gli schienali posteriori.Ci sono diversi vani porta oggetti in tutto l'abitacolo, insieme a una porta Usb-A e un caricabatterie wireless nella console anteriore e due porte Usb-C per i passeggeri posteriori.

La quinta generazione del Full Hybrid Toyota

La Corolla Cross è il primo modello ad essere alimentato dalla quinta generazione del sistema Full Hybrid-Electric di Toyota. La filosofia del miglioramento continuo nei 25 anni trascorsi da quando la tecnologia ha fatto il suo debutto sul mercato, ha prodotto un sistema più potente e più gratificante da guidare, ma anche più efficiente in termini di consumi ed emissioni.Il nuovo modello è disponibile sin dal lancio con propulsori da 2.0 litri con trazione anteriore, oltre alla trazione integrale intelligente (Awd-i).La batteria è stata sviluppata con una riduzione del 14% del peso ed un aumento della capacità sempre del 14%. La potenza massima è aumentata dell’8% raggiungendo ora i 197 cv (145 kW) complessivi, riducendo lo 0-100 km/h a 7,6 secondi per il due ruote motrici e a 7,5 secondi per la versione con trazione integrale, mantenendo le emissioni di CO2 in un intervallo compreso tra 113 e 120 g/km e tra 119 e 127 g/km con Awd-i. Questo è abbinato al cambio automatico e-cvt (continuously variable transmission) a variazione continua. Il prossimo anno sarà disponibile anche una versione da 1.8 litri e 140 cv complessivi.

Toyota Corolla Cross, l'evoluzione del sistema di trazione integrale

Il sistema di trazione integrale intelligente disponibile per la Corolla Cross da 2.0 litri è un’evoluzione della tecnologia presente sui modelli Toyota Prius e Yaris Cross, con un aumento di sei volte della potenza del motore elettrico posteriore a 40 cv e un grande miglioramento della sua coppia massima a 84 Nm.Il sistema fornisce una distribuzione ottimale della coppia motrice tra l'asse anteriore e posteriore in linea con le condizioni di guida, offrendo alti livelli di trazione in caso di partenze su fondi scivolosi e prestazioni più stabili in curva, cambio corsia o accelerazione da basse velocità. Nella guida normale, la potenza è diretta solo alle ruote anteriori, preservando l’efficienza del sistema.