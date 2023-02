Toyota Corolla, l’ibrida formato flotte diventa più efficiente e più tecnologica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perseveranza. Non c’è aggettivo migliore per riassumere la storia della Toyota Corolla, iniziata nel lontano 1966 e ora arrivata al restyling della 12° generazione. Il segreto per essere l’auto più venduta nel mondo, grazie ad una cifra di immatricolazioni superiore ai 50 milioni di esemplari? Una continua evoluzione, in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti. La Corolla restyling, già ordinabile e da marzo nelle concessionarie italiane, vettura che ha una forte vocazione nel settore delle flotte aziendali, è la prova di questa strategia evolutiva basata su concretezza e risposte ai difetti del modello che va a sostituire. La media giapponese cambia poco all’esterno ma tanto all’interno, a partire dal sistema ibrido di quinta generazione abbinato alle motorizzazioni 1.8 e 2.0 ora più potenti, prestazionali ed efficienti. La seconda novità si scopre salendo a bordo, dove a centro plancia spicca lo schermo touchscreen da 10,5 pollici da dove gestire il rinnovato sistema di infotainment proposto di serie su tutte le versioni. La terza principale novità invece è legata al miglioramento ai sistemi di assistenza di guida e sicurezza, cresciuti rispetto al passato nel numero e nelle capacità merito di nuove telecamere dall’aumentata efficienza.

Osservandola esteticamente le differenze sono minime, concentrate nelle firme luminose dei fari, nella griglia anteriore, nel disegno dei cerchi o delle nuove colorazioni disponibili. A bordo invece arriva uno schermo touchscreen da 10.5” a centro plancia, da dove gestire il sistema di infotainment Toyota Smart Connect proposto di serie su tutte le versioni.

Rispetto al passato si apprezza l’addio ai tasti fisici vicino allo schermo e per la maggiore rapidità e facilità d’uso del sistema di intrattenimento. Tra le dotazioni presenti a bordo la nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici, assistente vocale e integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay wireless e Android Auto, però solo cavo. Ai limiti dell’insufficienza la qualità delle immagini trasmesse dalla videocamera posteriore per la retromarcia.

Proposta in versione hatchback, lunga 4.370 mm, e station wagon battezzata Touring Sport lunga 4.660 mm, la Corolla in entrambe le tipologie di carrozzeria è disponibile con motorizzazione 1.8 da 140 cavalli in allestimento Active e 2.0 da 196 cv in versione GR Sport. La quinta generazione della tecnologia full hybrid electric di Toyota migliora consumi e prestazioni, grazie anche all’utilizzo di una nuova batteria a ioni di litio più leggera e potente del 14% rispetto al passato.

A chiudere l’elenco delle principali novità il pacchetto di Adas. La lunga lista di tecnologie di assistenza alla guida può contare su una nuova telecamera frontale che copre un campo visivo molto più ampio davanti alla vettura e assicura una distanza di rilevamento raddoppiata rispetto al passato.