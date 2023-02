Toyota Corolla restyling, come va l'ibrida giapponese in versione station wagon e hatchback

Toyota Corolla 1.8 Hatchback, prova su strada

Il nostro primo contatto inizia al volante della Toyota Corolla 1.8 Hatchback in allestimento Active. Il sistema eroga una potenza di 140 cavalli e dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h ridotto di quasi 2 secondi rispetto al passato e pari a 9,1 secondi. Fin dai primi metri si apprezza il grande lavoro fatto dagli ingegneri giapponesi: ora la Corolla è più fluida, il cambio e-Cvt ha ridotto fortemente il tanto odiato effetto scooter e l'erogazione è decisamente più lineare rispetto al passato. Nessun “buco” di potenza e ritardo di erogazione, il tutto abbinato ad un buon comfort acustico generale.

Toyota Corolla Station wagon 2.0 GR, prova su strada

Scesi dalla 1.8 hatchback ci mettiamo al volante della Toyota Corolla 2.0 Touring Sport in allestimento GR. Qui la potenza raggiunge i 196 cavalli, il tempo da 0 a 100 km/h scende a 7.7 secondi (7.4 per la hatchback) e le emissioni di anidride carbonica arrivano a 105 g/km. Se da una parte apprezziamo la maggior prontezza del due litri, dall'altra lo troviamo meno fluido rispetto al 1.8. Complice anche un tratto collinare dalle importanti pendenze, il motore “si fa sentire” più del dovuto. Complessivamente però il miglioramento rispetto alla precedente versione 2.0 è evidente. Come tradizione lo spazio a bordo della Toyota Corolla station wagon resta di riferimento per il segmento, con una capacità di carico a partire da 581 litri per la versione 2.0 e 596 per la 1.8.

Toyota Corolla 2023, guida autonoma

Toyota T-Mate. Sotto questa denominazione si racchiude il pacchetto di sistemi di sicurezza dove è incluso il Toyota Safety Sense di ultima generazione capace di aggiornarsi automaticamente attraverso la tecnologia over-the-air. Il lungo elenco di tecnologie di assistenza alla guida può contare su una nuova telecamera frontale che copre un campo visivo molto più ampio davanti alla vettura e assicura una distanza di rilevamento raddoppiata rispetto al passato. Oltre al cruise control adattivo, arrivano nuovi sistemi in grado di impedire sorpassi involontari in condizioni non consentire o di aiutare il conducente a immettersi in sicurezza nelle corsie di traffico a velocità e distanza adeguate agli altri veicoli. Scorrendo la lista di tecnologie presenti spicca (nel nome della massima efficienza) la protezione contro l'uso improvviso e involontario dell'acceleratore quando ci si muove a basse velocità.

Toyota Corolla Touring Sport ibrida, tutte le foto del restyling 2023 Photogallery16 foto Visualizza

Allestimenti Toyota Corolla restyling

La rinnovata Toyota Corolla è disponibile negli allestimenti Active e GR Sport. La Toyota Corolla Active, proposta in abbinamento a entrambe le motorizzazioni, assicura di serie una dotazione completa di accessori dove non mancano il sistema multimediale Smart Connect con schermo da 10.5” e navigazione cloud e smartphone integration, il digital cockpit da 12.3”, il pacchetto Adas Safety Sense 3.0, i cerchi in lega da 16” (da 17” se abbinati al motore 2.0), i fari a Led, l'accesso senza chiave e i sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare lato guida. La dotazione di serie può essere arricchita con il Tech Pack, che include ricarica wireless, portellone posteriore elettrico con sensore piede sulla station wagon, blind spot monitor con rear cross alert e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica anticollisione.

La Toyota Corolla GR aggiunge cerchi in lega da 18” dal design specifico, fari bi led, sedili sportivi in tessuto e ricarica wireless per lo smartphone. Sulla 2.0 arrivano anche le sospensioni adattive a controllo elettronico Avs.

Prezzi Toyota Corolla restyling

Quanto costa la Toyota Corolla restyling? Il listino prezzi, grazie alle promozioni attive al momento della realizzazione di questo articolo e valide per il prossimo trimestre, parte da 29.800 per 1.8 hatchback grazie ai 3.500 di sconto a fronte della riconsegna di una vettura usata. Per la Touring Sport bisogna aggiungere 1.500 euro, altri 1.500 euro per la motorizzazione 2.0 e 1000 euro per il pacchetto Tech.

Per quanto riguarda il prezzo della Toyota Corolla GR Sport si parte da 32.300 euro per la versione 1.8 hatchback (con uno sconto di 4.000 euro), si aggiungono 1.500 euro per la station wagon e 2.000 per il motore 2.0 con sospensioni Avs.

I prezzi senza promozione sono pari, per la versione hatchback, a 33.300 euro per la Corolla 1.8 Active, 35.800 euro per la 2.0 Active, 36.300 euro per la 1.8 GR Sport e 39.500 euro per la 2.0 GR Sport. Per la Touring Sport si parte da (promo esclusa) da 34.300 per la 1.8 Active, 36.300 euro per la 2.0 Active, 37.300 euro per la 1.8 GR Sport e 40.500 euro per la 2.0 GR Sport.