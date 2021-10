Toyota  C+walk T: arriva il tre ruote elettrico per la citta. Quasi una sedia con le ruote

Ascolta la versione audio di questo articolo

2' di lettura

Cos’è il nuovo C+walk T

Il C+walk T è un veicolo elettrico (Bev) a tre ruote (una anteriore e due posteriori) di facile utilizzo. È dotato di una base bassa e piatta, alta solo 150 mm, che dà la possibilità di salire e scendere facilmente. È progettato in modo che sia comodo da usare nelle aree pedonali, facilitando il viaggio fianco a fianco oltre alla comunicazione con altri pedoni. Infatti, oltre ad essere ecologico, il veicolo occupa più o meno lo stesso spazio di una singola persona e viaggia alla tipica velocità del passo umano per una massimo di 14 km con una ricarica. Il C+walk T è inoltre dotato di funzioni di rilevamento degli ostacoli che aiutano ad evitare collisioni con oggetti o pedoni. Infatti, nel caso in cui il sensore di rilevamento nella parte anteriore del veicolo rileva una persona o un ostacolo, il sistema operativo attiva sia un avviso visivo sul pannello del display che un avviso acustico, facendo decelerare il veicolo a circa 2 km/h, quindi fornendo supporto per una guida sicura.

Il veicolo è caratterizzato da una combinazione bicolore, con una carrozzeria prevalentemente nera completata dal grigio caldo sulle parti in resina ed è dotato di pneumatici antiforatura.

Adatto da usare anche in spazi chiusi

Per utilizzo aziendale, il C+walk T può viaggiare all'interno e attraverso strutture di grandi dimensioni (per esempio aeroporti o centri commerciali), o per facilitare la mobilità delle persone più anziane impegnate in lavori di sicurezza o all'interno di parchi ed altre strutture simili. Inoltre, grazie ai numerosi aggiornamenti delle leggi e dei regolamenti in materia, è possibile che il C+walk T potrà in prospettiva essere autorizzato alla circolazione su strade pubbliche; in questo caso, il veicolo potrà aiutare quelle persone che hanno difficoltà a percorrere lunghe distanze.

Soluzioni di mobilità per tutti

Toyota offre soluzioni di mobilità ad ampio raggio, con il duplice obiettivo di assicurare libertà di movimento a tutti e realizzare una società ancora migliore. Le serie C+pod e C+walk sono progettate per aumentare le possibilità di movimento degli utenti, renderli sereni e supportarli nelle diverse fasi della loro vita, proponendo nuove forme di mobilità senza precedenti.

Continuando a offrire soluzioni di mobilità facili da usare e che alimentino il desiderio di muoversi e di viaggiare, Toyota vuole portare felicità a quante più persone possibile.