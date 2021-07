Toyota domina al Rally Estonia. Vittoria di Rovanperä, il più giovane vincitore di una gara di Wrc

Nel 2018 è entrato a far parte del team Skoda Motorsport per gare del mondiale Wrc2 e dal 2020 è pilota ufficiale del team Toyota Gazoo Racing.

La gara: il dominio di Rovanperä

Rovanperä è riuscito ad essere in testa in praticamente tutte le tappe tranne due, disputate su alcune delle strade più veloci del rally. Ha ottenuto sei delle otto vittorie di tappa di venerdì in una battaglia serrata con il suo rivale più vicino, che ha poi staccato durante il sabato con alcuni risultati di tappa sorprendenti.Ha affrontato la giornata finale partendo da un vantaggio di 50,7 secondi, che alla fine ha aumentato fino a quasi un minuto, 59,9 secondi per essere precisi. Oltre che la prima importante vittoria nel Wrc per il giovane pilota finlandese, questa rappresenta la quinta vittoria consecutiva del team (e la sesta su sette gare fino a questo momento in stagione): è la più lunga serie di vittorie nel Wrc mai raggiunta da Toyota nella sua storia di rally.

Hyundai: doppio podio per il team di Adamo

Breen e il suo co-pilota Nagle hanno ottenuto il secondo posto eguagliando il loro miglior risultato con il team Hyundai, conquistato proprio in Estonia nel 2020. Subito dietro, in terza posizione, Neuville e Wydaeghe hanno conseguito il loro quinto podio stagionale.Peccato per l'altro equipaggio del team, Ott Tänak e Martin Järveoja, che non ha potuto lottare per la vittoria a causa di una doppia foratura nella Ps4 di venerdì, ma non ha lasciato spazio a dubbi in merito alla loro velocità e al loro talento. La coppia ha infatti ottenuto il miglior tempo in 11 speciali sulle 24 prove complessive del weekend.