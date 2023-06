Toyota domina il Safari Rally Kenya 2023: vittoria di Ogier

Ascolta la versione audio dell'articolo

Splendido weekend per il team Toyota al Safari Rally Kenya 2023. Ogier, Rovampera ed Evans nelle prime tre posizioni assolute in uno dei rally più impegnativi per gli equipaggi e per lo stress a cui sono state sottoposte le vetture. Ancora faticano a trovare la quadra i team Hyundai e M-Sport Ford.



Toyota: Ogier immenso e ottima performance di squadra



Il pilota di Gap (Francia) ha mostrato un grande talento anche in questa occasione, dove l'esperienza è davvero importante per gestire una gara così impegnativa e ricca di insidie. Ed è stato proprio Sebastien Ogier con il suo co-driver Vincent Landais a vincere sette prove cronometrate delle 19 in programma e mantenere la prima posizione assoluta dalla seconda prova speciale andata in scena venerdì mattina. Una grandissima performance che è stata completata da un ottimo lavoro squadra degli equipaggi Rovampera-Halttunen, Evan-Scott e Katsuta-Johnston. Con questo risultato, il team Toyota porta a casa un gran bottino di punti che pesano moltissimo nella classifica costruttori.



Hyundai: squalifica di Neuville per ricognizioni abusive



Un weekend da cancellare, invece, per il team Hyundai guidato da Cyril Abiteboul che riesce a portare a casa come miglior risultato un quinto posto grande alla costanza di Sordo-Carrera. Ma il ricordo di questa gara ma, soprattutto, alla squalifica di Neuville-Wydaeghe che sono stati beccati a fare dei passaggi non consentiti sul tracciato di gara. Un comportamento che va contro il regolamento (art.35.4.2 del Regolamento Sportivo FIA Wrc 2023) e che, prontamente, i commissari hanno punito con la squalifica dalla gara. Infatti, dalla pubblicazione del Regolamento di gara sino al termine della stessa, gli equipaggi possono transitare sulle strade delle prove cronometrate solamente per le ricognizioni autorizzate (due passaggi) o, nel caso in cui abbiano un'autorizzazione firmata dal Direttore di Gara e dal Dipartimento Rally della FIA.



M-Sport Ford: manca ancora per essere competitivi



Al di là del fatto che il Sarari Rally Kenya è una delle gare più impegnative e stressanti anche per le auto, le Ford Puma raly1 del team di Wilson non sono ancora riuscite a raggiungere il livello di competitività degli altri team impegnati nel mondiale. Infatti, Tanak e Loubet non sono riusciti ad andare oltre la sesta e settima posizione con un ritardo dal vincitore rispettivamente di oltre quattro minuti e addirittura più di sette minuti. Si tratta di distacchi pesantissimi per piloti ufficiali.



Classifica Conduttori e Costruttori



Dopo il settimo round del mondiale rally le classifiche iniziano a delinearsi sempre di più. Per quanto riguarda la classifica conduttori, al primo posto saldamente al comando si trova il Campione del mondo in carica Kalle Rovampera con 140 punti. Più staccato, a 99 punti il compagno di squadra Evans seguito da Ogier e Tänak a 98, Neuville a 93, Lappi a 69 e Sordo a 46.

Mentre nella classifica costruttori, il team Toyota è in testa con 285 punti seguito da Hyundai a 237 e M-Sport Ford a 175. Il prossimo appuntamento con il WRC è dal l20 al 23 luglio in Estonia, terra natale di Ott Tänak.