Toyota e Alcantara: ecco com'è la C-hr Gr Sport

Arriva la versione sportiva del suv giapponese C-hr ispirata ai modelli Gr. A completare l'allestimento una serie di aggiornati sistemi di sicurezza attiva.

Il crossover ispirato a un diamante si fa sportivo. Toyota C-hr, il c-suv giapponese nato nel 2016, arriva in versione Gr sport, con alcuni dettagli estetici e sistemi di sicurezza che vanno a completare la gamma.

Due le motorizzazioni disponibili (entrambe elettrificate) e il prezzo di listino parte da circa 32mila euro.



Crossover con un tocco di sportività

Il design particolare del C-suv Toyota viene enfatizzato da alcuni dettagli sportivi. Infatti, nella nuova versione Gr sport vengono apportate alcune modifiche al frontale, che comprendono un logo del marchio con sfondo nero, così come gli alloggiamenti dei fari, una finitura della parte centrale del paraurti e le cornici dei fari antinebbia, una griglia cromata scura e un nuovo spoiler anteriore dallo stile più aggressivo.Lateralmente, le modanature sono accompagnate da cerchi in lega da 19 pollici. Il posteriore è caratterizzato dal logo del marchio con sfondo nero, una rifinitura sotto il paraurti specifica e il logo.Sono cinque le combinazioni di colori esterni bitone, tra cui una nuova, finitura dynamic grey con tetto nero.

Alcantara sale a bordo di C-hr Gr sport

Completamente nuova la finitura dell'abitacolo, dove Alcantara, abbinata alla pelle, veste le sedute nel colore nero con ricami di linee longitudinali e parallele nella parte centrale, i cui colori (rosso e grigio chiaro) richiamano quelli del logo Gr ed esaltano lo sfondo scuro in un gioco di contrasti visivi e tattili. Il carattere sportivo dell'allestimento è sottolineato dalla presenza del materiale, capace di coniugare prestazione tecniche (come l'aderenza in condizioni di guida veloce, la resistenza, la traspirabilità e la leggerezza) a eleganza e massimo comfort di guida. Alcantara è stata scelta anche per la sua attenzione alla sostenibilità, tema caro a Toyota. Insieme i due brand assicurano un'esperienza di guida sportiva, nel rispetto dell'ambiente. Toyota, con i suoi motori ibridi che riducono le emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) fino al 90% rispetto ai limiti previsti dalla normativa, trova in Alcantara, Carbon Neutral fin dal 2009 il materiale ideale per gli interni. Alcantara, grazie a questa caratteristica, non aggiunge ulteriori emissioni di anidride carbonica. Infatti, ogni metro quadrato di Alcantara prodotto ha impatto zero sul riscaldamento globale.Ulteriori elementi su misura includono una corona del volante in pelle perforata, cuciture rosse a contrasto sia sul volante che sulla cuffia della leva del cambio, battitacco dedicato, un pulsante di stop/start Gr e un'animazione di avvio Gr nello schermo del quadro strumenti davanti al guidatore.

Un passo in più verso la sicurezza

Sviluppato sulla piattaforma Tnga, la tecnologia innovativa dell'ibrido di quarta generazione e la sicurezza di serie grazie al Toyota Safety Sense sono stati gli elementi alla base del successo di questo modello.La nuova versione è equipaggiata con l'ultima evoluzione delle tecnologie di sicurezza attiva progettate per aiutare a prevenire o mitigare le collisioni in una vasta gamma di situazioni di traffico.Al sistema di pre-collisione (Pcs) sono state aggiunte diverse nuove caratteristiche, che includono l'assistenza alla sterzata d'emergenza (Esa) collegata al riconoscimento diurno dei pedoni e all'assistenza alle svolte negli incroci.Inoltre, il C-hr beneficia anche del sistema Lane trace assist (Lta) che aiuta a mantenere il veicolo in carreggiata e centrato nella corsia, e se giudica che c'è il rischio che il veicolo si allontani dalla sua traiettoria, applica una forza allo sterzo per aiutare il guidatore ad evitare la deviazione dalla corsia.Tra le altre dotazioni della Gr Sport, ricordiamo i vetri oscurati, smart entry, fari Full Led, navigatore, specchietti retrovisori auto ripiegabili, il funzionamento elettrico e il riscaldamento dei sedili anteriori e un eccezionale sistema audio Jbl.

Listino e motorizzazioni

Sono due le motorizzazioni disponibili, entrambe elettrificate, a trazione anteriore e dotate della trasmissioni automatizza Cvt.Il primo è il 1.8 litri Hybrid da 112 cv e il più potente è il 2 litri da 184 cv. I prezzi di listino partono da circa 32mila grazie agli Hybrid Bonus e agli incentivi (circa 38 da listino). Per la versione 2.0 litri, invece, il listino è di circa 40mila euro e prevede un prezzo promozionale grazie sempre agli Hybrid bonus e agli ecoincentivi statali di 33mila euro in caso di rottamazione.È anche disponibile un'offerta finanziaria e una formula di noleggio. Nuovo C-hr Gt sport è disponibile presso gli show-room dal 23 gennaio.