Toyota: è ancora presto per concentrarsi solo sulle auto elettriche

1' di lettura

La gamma di Toyota nei prossimi 30 anni conterà una miriade di opzioni oltre ai soli veicoli elettrici. L’hanno dichiarato i dirigenti della Casa giapponese nel corso della riunione annuale degli azionisti. «È troppo presto per concentrarsi su un’unica opzione, quella elettrica» ha dichiarato il direttore Shigeki Terashi rispondendo alla domanda di un investitore sul motivo per cui la più grande Casa automobilistica del mondo sta seguendo un percorso di elettrificazione diverso rispetto a concorrenti come Honda, che punta alla vendita di soli veicoli elettrici entro il 2040. Terashi ha spiegato che negli anni che precedono il 2050 diverse opzioni - tra cui ibridi e veicoli a celle a combustibile - dovranno competere l’una contro l’altra in modo che all’azienda rimangano le migliori opzioni.

