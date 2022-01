Toyota è ancora in testa alla top ten mondiale, manca Tesla. Ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

Numero uno per il secondo anno consecutivo. Toyota ha mantenuto la leadership tra i car makers globali nel 2021, avendo venduto 10,5 milioni di veicoli nell’intero anno (+ 0,1%), secondo i dati pubblicati dal gruppo. Questa performance riflette la resistenza dell’intera produzione del colosso giapponese (che comprende anche i marchi Hino e Daihatsu) nonostante i problemi delle catene di fornitura globali dell’industria automobilistica, in particolare per i semiconduttori.



Toyota comanda ancora davanti...