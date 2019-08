Toyota e Suzuki, nuova alleanza per la guida autonoma

I due costruttori, in ottemperanza alle esigenze normative per il rispetto dell'ambiente, intendono raggiungere un livello di sviluppo sostenibile - superando le attuali difficoltà del settore auto a livello globale, attraverso una maggiore cooperazione nel rispetto del proprio ruolo e competenze.

In particolare, per raccogliere le sfide insieme in questa era di transizione, le due società hanno in programma di stabilire e promuovere una partnership a lungo termine tra le due società per promuovere la collaborazione in nuovi campi, compreso come accennato quello della guida autonoma.



Toyota sta diventato una sorta di hub del car tech giapponese per lo sviluppo tecnologico dell’auto con accordi con case minori per far fronte anche all’avanzata di Nissan con Mitsubishi e alla sfida hi-tech portata avanti dal gruppo Volkswagen sul fronte dell’elettrificazione .

Toyota , leader nell’ibrido, infatti è da tempo alleata anche con Mazda per le vetture elettriche che le due case svilupperanno sulla base delle tecnologie create dalla EV Common Architecture Spirit, una struttura operativa costituita appositamente da Toyota e Mazda insieme a Denso, produttore di componenti di proprietà del gruppo Toyota.