Toyota fa debuttare la nuova Crown per gli Usa

La Crown è un modello molto importate per la casa giapponese, anche se in Italia non è mai arrivata. La prima risale al 1955 ed è stata fondamentale per legittimare la Toyota come costruttore di auto di qualità anche fuori dal Giappone. Oggi debutta la sedicesima generazione di questa colonna portante della casa delle tre ellissi e le novità sono tante. Toyota ha esposto al Salone di Detroit la Crown in versione Crossover che arriva negli Usa. Si distingue per il tetto spiovente, la linea di spalla marcata e un spoiler posteriore. Due i motori per gli Usa entrambi ibridi su base del 4 cilindri da 2.500 cc e due motori elettrici e il cambio a variazione continua.

