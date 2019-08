Toyota Gazoo Racing conquista il terzo oro al Rally di Finlandia con Tänak-Järveoja di Giulia Paganoni

Tänak prende il largo al Rally di Finlandia e conquista il gradino più alto del podio, è il terzo anno consecutivo che il team Toyota Gazoo Racing viene l'oro nel rally più veloce della stagione.

Un riscatto che cercavano dopo il Rally di Sardegna, quello di Ott Tänak e Martin Järveoja, e che trovavo proprio sugli sterrati della Finlandia. In questo modo il Toyota Gazoo Racing World Rally Team, la cui sede si trova proprio nel paese scandinavo, riesce a mantenere intatto il record che vede due delle sue macchine salire sul podio dal 2017, anno dell'esordio.

Tänak prende le distanze ma Ogier e Neuville ci sono

L'equipaggio composto da Tänak-Järveoja su Toyota Yaris Wrc ha bissato il successo dello scorso anno incrementando il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale. Secondo posto per Lappi-Ferm sulla loro Citroën C3 Wrc che riesce a portare a termine una grande prestazione, confermano la fama di “Finlandesi volanti”. Infatti, i piloti locali ogni anno scrivono la storia di questa gara leggendaria e questo ha permesso di festeggiare anche l'ottavo podio della stagione per il Citroën Total World Rally Team sulle nove gare disputate fino a questo momento. Terza posizione per l'equipaggio locale Latvala-Anttila.

Ai piedi del podio l'equipaggio di Hyundai Motorsport Mikkelsen-Jaeger-Amland che con la prestazione di domenica ha messo il sigillo sulla quarta posizione. Il pilota finlandesi ha dovuto vedersela con l'equipaggio campione del mondo in carica Ogier-Ingrassia che ha dovuto fare da apripista per i concorrenti successivi nella prima giornata e, purtroppo, la pessima nottata di Sébastien, a causa di un problema di salute, lo ha costretto a rivedere i suoi obiettivi per il sabato. Il pilota francese ha comunque lottato senza risparmiarsi concludendo in quinta posizione.

Alla sue spalle l'altro equipaggio in lotta per il titolo, Neuville-Gilsoul che, dopo un inizio difficile, ha conquistato il sesto posto e arrivando poi secondo nella Power Stage conquistando quattro punti per la classifica piloti, in cui si mantiene al terzo posto a soli tre punti da Ogier. Il pilota belga ha preceduto i compagni di squadra Breen-Nagle, al debutto con Hyundai Motorsport e settimo dopo una prestazione notevole per tutto il fine settimana.