Toyota GR 86: «L’analogica» divertente

La nuova GR 86 è l’ultimo elemento del trittico di auto firmate Toyota Gazoo Racing dalla connotazione estremamente sportiva: assieme al coupé GR Supra e alla GR Yaris, dedicata al mondo rally, compone infatti la gamma di vetture del marchio giapponese che ereditano il meglio del know-how in campo racing. La GR 86 è la più accessibile della gamma, sia dal punto di vista economico, sia da quello della guidabilità: estremamente divertente in pista è adatta anche a un uso stradale senza eccessive scomodità. Evoluzione della precedente GT 86, mantiene la classica configurazione a motore anteriore e trazione posteriore ma con diverse interessanti innovazioni.

Il nuovo “boxer” da 2,4 litri a quattro cilindri (prodotto da Subaru) mantiene il baricentro basso, consente un significativo aumento di potenza e coppia (234 cv e 250 Nm) ed è capace di raggiungere regimi di rotazione piuttosto elevati. Il cambio manuale a 6 rapporti è precisissimo ed è stato rivisto per fornire un’accelerazione più fluida e corposa su tutto il range di utilizzo del motore. Il telaio è stato completamente riprogettato con l’obbiettivo di aumentarne la rigidità, ridurne il peso (ben 12 kg in meno in totale) e abbassarne il baricentro così da garantire una maneggevolezza e una reattività ancora più esaltanti.

I sistemi di controllo della frenata - ABS, Brake Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control, Hill­start Assist - sono sempre di serie, insieme al sistema di segnalazione di frenata d’emergenza. La dotazione di sistemi di assistenza alla guida è completa e include la frenata di emergenza con mitigazione della collisione, l’avviso di superamento corsia, il cruise control adattivo full-range e gli abbaglianti automatici.

Il controllo della stabilità, disattivabile per godere appieno delle prestazioni durante i giri in pista, è regolabile su cinque diverse modalità per soddisfare le preferenze del pilota in base alle condizioni di guida. Il sistema di infotainment punta sul display centrale da 8 pollici e comprende tutte le ultime novità come Android Auto, Apple Carplay e la radio Dab.

La strumentazione principale davanti al guidatore sfrutta un display a quadrante singolo: quando si passa alla modalità Track cambia visualizzazione per mostrare informazioni specifiche scelte con l’aiuto dei piloti professionisti del Toyota Gazoo Racing.