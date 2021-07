Toyota GR 86, sarà in vendita in autunno

Esteticamente la Toyota GR 86, che è una coupé compatta lunga 426 cm, larga 177, alta 131, con un passo di 257 cm, differisce dalla Subaru BRZ per la mascherina anteriore, che ricorda quella della GR Yaris, e per il disegno dei fari anteriori a Led. Gli interni della Toyota GR 86 sono funzionali e concepiti nell'ottica di non distrarre il guidatore. Rispetto alle attuali tendenze i designer hanno prediletto un approccio vecchio stile con diversi tasti fisici e uno schermo touch di 7 pollici per il sistema multimediale. A spingere la Toyota GR 86 c'è un 4 cilindri aspirato 2.400 cc che eroga 235 cv con 250 Nm di coppia, in grado di spingerla da 0 a 100 kmh in 6,3 secondi. Abbinato al motore che trasmette la coppia alle ruote posteriori un cambio manuale a 6 marce. Il piatto forte della Toyota GR 86 sono le doti dinamiche: il peso ridotto di 1.270 kg, è frutto di materiali leggeri come l'alluminio per il tetto e i parafanghi. Le sospensioni che le equipaggiano sono le MacPherson all'anteriore e quelle a doppio braccio oscillante al posteriore. I cerchi da 18 pollici hanno pneumatici 215/40.

1/15 3/15 Menu