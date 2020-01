Toyota Gr Yaris, anteprima mondiale al Salone di Tokyo La versione più potente della Yairs monta un motore 3 cilindri 1,6 litri turbo a iniezione diretta da 261 cavalli

1' di lettura

Al Salone dell'Auto di Tokyo, in programma dal 10 al 12 gennaio, Toyota presenta la Gr Yaris, la versione più sportiva della compatta giapponese sviluppata direttamente dal reparto rally insieme al team Gazoo Racing ufficiale della Casa. Nata dall'esperienza di Toyota con la vittoria del titolo nel WRC e derivata dalla vettura vincitrice del Mondiale Rally, la GR Yaris porta la tecnologia e il design delle competizioni direttamente nel mondo delle auto stradali, posizionandosi al vertice della gamma Yaris. Adotta un motore 3 cilindri 1,6 litri turbo a iniezione diretta da 261 CV e 360 Nm di coppia con aspirazione, sovralimentazione e scarico sviluppati dai motori da corsa, abbinato al solo cambio manuale a sei rapporti. La GR Yaris si basa su una nuova piattaforma dedicata che combina la parte anteriore della piattaforma GA-B di Toyota - che debutterà nel 2020 su nuova Yaris - con la parte posteriore della piattaforma GA-C. Ciò consente un nuovo design delle sospensioni e l'adozione del sistema di trazione integrale permanente GR-Four. Oltre a fungere da modello di omologazione ufficiale per lo sviluppo della prossima Yaris WRC, ha anche tutte le caratteristiche necessarie per chiunque desideri competere nelle competizioni rally locali. La GR Yaris seguirà la GR Supra come secondo modello globale GR di Toyota ed è già disponibile in Giappone dove viene proposta in due serie speciali: RZ First Edition e RZ High-Performance First Edition. Il lancio internazionale è previsto nella seconda metà del 2020.