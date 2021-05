Toyota Gr Yaris: ecco com'è la livrea della versione Cup

Un ricco montepremi

Saranno coinvolti numerosi Team, tra i più importanti del panorama nazionale, che hanno scelto la Gr Yaris Rally Cup e che andranno a contendersi il ricco montepremi di 300mila euro che sarà distribuito tra premi di gara e premi finali, con particolare attenzione ai team ed ai piloti giovani.

La Gr Yaris in versione R 1T 4x4 sarà omologata nei primi giorni di giugno, per essere pronta al debutto in gara al primo appuntamento del monomarca .

La presentazione alla stampa della Gr Yaris Rally Cup è prevista in occasione del Rally Italia Sardegna, prova italiana del Wrc che si svolgerà dal 3 al 6 giugno, in occasione della quale la vettura del Toyota Gazoo Racing Italy sarà presentata in anteprima, pochi giorni prima dell'inizio del campionato che si svilupperà su cinque gare.

Cinque appuntamenti stagionali

Il campionato sarà composto da cinque gare, tutte su asfalto. Il primo appuntamento al Rally di Alba (12-13/06), seguito da Roma Capitale (23-25/07), 1000 Miglia (04-05/09), 2 Valli (09-10/10) per concludere a Modena il 30-31/10.