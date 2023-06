Toyota GR010 Hybrid, l’obiettivo è la sesta vittoria di fila

È l'evoluzione dell'Hypercar Toyota. La nuova GR010 mantiene il telaio della precedente, ma molto lavoro è stato fatto per stare al di sotto del peso minimo regolamentare di 1040 kg. In precedenza la GR010H non l’aveva centrato per dei compromessi quando però il regolamento prevedeva un peso minimo di 1100 kg. Il sistema ibrido da 200 kW e il motore V6 biturbo sono stati migliorati per garantire più affidabilità visto che il sistema elettrico ha dato noie in più di un'occasione. La novità principale è aerodinamica: l'anteriore che è stato riprofilato ha in aggiunta due diveplanes e modifiche di dettaglio al centro vettura e agli endplates posteriori. Lo splitter e i flussi sono stati ridisegnati. Con l'obiettivo sia di migliorare la sensibilità aerodinamica che di offrire delle nuove regolazioni sia per la deportanza e del raffreddamento della vettura.



2/6 4/6 Menu