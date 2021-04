Toyota Gr86, ecco com’è la nuova sportiva l’erede della Gt86

2' di lettura

È Gr86 time. L’attesa per il terzo modello Gr è terminata. La famiglia sportiva Gr che comprende auto sportive sviluppate dalla divisione Toyota Gazoo Racing, team che fa anche parte del Campionato del mondo rally, si allarga. A fianco delle già conosciute Gr Supra e Gr Yaris arriva la Gr86, un’automobile nata dalla collaborazione “storica” tra due marchi giapponesi, Toyota e Subaru.

L’erede della Gt86

La nuova Gr86 eredita le caratteristiche chiave del piacere di guida della Gt86 (gemella della Brz marchiata Subaru che nella nuova generazione non è prevista per il mercato europeo), lanciata nel 2012 e che ha venduto oltre 200mila unità in tutto il mondo. Si prevede che sarà la coupé a quattro posti più leggera del segmento (1.270 kg a vuoto) grazie a una serie di interventi finalizzati al risparmio del peso, come l'utilizzo di alluminio per tetto e pannelli della carrozzeria.

Le dimensioni sono compatte: lunga 4,28 metri, larga 1,78 metri e con un passo di 2,58 metri.

Un quattro cilindri 2.4 litri

Il motore è posizionato in posizione anteriore, un inedito e leggero quattro cilindri orizzontali e contrapposti. La Gr86 vanta una cilindrata aumentata a 2,4 litri e prestazioni globalmente superiori rispetto all’erede Gt86. Ovviamente, la trazione è posteriore.

Il baricentro è stato mantenuto basso così da ottenere una maggiore agilità. La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% rispetto alla Gt86 per offrire una maneggevolezza e una precisione di sterzo ancora migliori.