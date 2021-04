Toyota Gr86:veloce e leggera

1' di lettura

Ecco l’erede della Gt86 e rappresenta la terza arrivata della famiglia Gr, già composta da Supra e Yaris, le auto performanti sviluppate dalla divisione sportiva Toyota Gazoo Racing che partecipa anche alle competizioni nel Campionato del mondo rally. La nuova arrivata è frutto del lavoro congiunto con Subaru; infatti, la Brz è la sua gemella anche se nella seconda generazione non arriverà in europa. La Gr86 vanta un peso piuma: soli 1.270 km, e un baricentro il più basso possibile, per una maggiore agilità. Monta un motore boxer Subaru (quattro cilindri orizzontali contrapposti, che dovrebbe avere non meno

di 235 cavalli). Prossimamente la casa svelerà altri dettagli (Gi. Pag).

Loading...