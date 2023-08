Guasto informatico blocca la produzione in 12 stabilimenti Toyota in Giappone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da questa mattina, un gigantesco guasto informatico ha paralizzato la produzione in 12 dei 14 impianti di assemblaggio di automobili del gruppo Toyota in Giappone, ma la casa automobilistica ha dichiarato di non sospettare un attacco informatico. “Dodici fabbriche, che coprono 25 linee di produzione, non sono in grado di ordinare pezzi a causa di un guasto del sistema” informatico, ha detto alla France press Sawaco Takeda, portavoce della Toyota, “ma al momento non crediamo si tratti di un attacco informatico”, ha aggiunto. “La causa è ancora oggetto di indagine”, ha concluso il portavoce.

La casa automobilistica non ha specificato quali modelli in produzione potrebbero essere interessati dal problema informatico. Solo l’impianto di Miyata, nella prefettura di Fukuoka, e le attività di Kyoto della controllata Daihatsu Motor Co. non sono state colpite dal problema al sistema informatico.

Già l'anno scorso, la Toyota è stata costretta a sospendere tutta la produzione dei suoi impianti di assemblaggio in Giappone per un giorno a causa di un attacco informatico.

La chiusura imposta dal problema informatico arriva dopo che la carenza di chip per computer e di altri componenti per auto ha bloccato a lungo la produzione di auto nei Paesi asiatici colpiti da restrizioni sociali a causa della pandemia di Coronavirus. La carenza di chip ha iniziato ad attenuarsi solo di recente per la principale casa automobilistica giapponese, che produce la berlina Camry, l’ibrida Prius e il marchio di lusso Lexus.