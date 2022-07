Capacità di carico fino a sette posti per il nuovo maxi suv Toyota. Highlander offre un'esperienza di guida raffinata grazie agli interni modulari a sette posti e alle performance del sistema di trazione integrale intelligente AWD-i. Introdotto per la prima volta anche sul mercato Europeo nella sola versione Full Hybrid Electric, combina tutte le caratteristiche di comfort, guidabilità e sicurezza dei suv Toyota con le basse emissioni dei powertrain hybrid, l’efficienza dei consumi e la trazione integrale intelligente, grande spazio interno e la capacità di traino di 2 tonnellate. Livelli di equipaggiamento premium arrivano ad offrire nelle versioni più equipaggiate un display multimediale della console centrale da 12,3” con navigazione satellitare, un head-up display, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica senza fili del telefono, ventilazione del sedile e uno specchietto retrovisore digitale commutabile che visualizza un’ampia immagine posteriore senza l’intralcio dei poggiatesta dei sedili o degli altri occupanti. Nel dettaglio la Highlander 2.5H Awd-I E-Cvt Lounge è una suv 5 porte 7 posti della Toyota lunga 497 cm, larga 193 cm, alta 176 cm con un bagagliaio da 268 a 1.909 litri. Nella versione 2.5H 248 cavalli Awd-I E-Cvt Lounge costa 63.500 euro con motorizzazione ibrida benzina di 2.487 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 182 kW/248 cavalli ed una coppia massima di 404 Nm a 4.300 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 163 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.015 kg.

