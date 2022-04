Toyota Highlander

Highlander, il suv più grande della gamma Toyota si affaccia per la prima volta al mercato europeo nella sola versione Full Hybrid Electric. Highlander combina tutte le caratteristiche di comfort, guidabilità e sicurezza dei suv Toyota con le basse emissioni dei powertrain hybrid, l’efficienza nei consumi e la trazione integrale intelligente, grande spazio interno e una capacità di traino di due tonnellate. I sette veri posti a sedere ed i 180 mm di scorrimento della seconda fila di sedili garantiscono una spaziosa sistemazione per due adulti nella terza fila, oltre ad agevolarne ingresso ed uscita. Il bagagliaio di 658 litri, accessibile grazie al portellone posteriore che può essere azionato da un sensore di movimento del piede e con un ulteriore vano sotto al pianale può essere ampliato grazie al ripiegamento completamente piatto sia della terza che della seconda fila di sedili, portando la capacità di carico a 1.909 litri. Livelli di equipaggiamento premium arrivano ad offrire nelle versioni top di gamma un display multimediale della console centrale da 12,3” con navigazione satellitare, head-up, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless del telefono, ventilazione del sedile e specchietto retrovisore digitale commutabile che visualizza un’ampia immagine posteriore senza l’intralcio dei poggiatesta dei sedili o degli altri occupanti. Nel dettaglio la descrizioneToyota Highlander 2.5 H E-Cvt Lounge è lunga 496 cm, larga 193 cm, alta 176 cm con un bagagliaio da 268 a 1.909 litri. Nella versione 2.5 H E-Cvt Lounge costa 58.200 euro con motore ibrido benzina di 2.487 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 182 kW/248 cavalli ed una coppia massima di 630 Nm a 4.300 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 162 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.084 kg.

