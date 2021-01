Toyota Highlander, come va il grande suv ibrido Abbiamo provato il 7 posti Toyota taglia XXL di quarta generazione di Nicola Desiderio

ROMA - Debutto in Europa per la Toyota Highlander, il suv 7 posti presente in Nordamerica e in Russia già dal 2000, ma che solo da questa quarta generazione si affaccia sui nostri mercati posizionandosi al vertice della gamma a ruote alte del costruttore giapponese, completamente ibrida, in attesa che la casella più bassa sia riempita nel corso dell'anno dalla Yaris Cross.

La Highlander in altri contesti è offerta anche con un V6 3.5 da 295 cv con cambio automatico a 8 rapporti, dappertutto mantiene le altre caratteristiche e le dimensioni. È infatti lunga 4,97 metri, larga 1,93 a alta 1,75 con un passo di 2,85 metri. È basata sulla piattaforma GA-K, la stessa della RAV4 e della Lexus ES. Dunque ha una stazza imponente, ma con uno stile che maschera bene i suoi ingombri grazie ad un andamento regolare dei volumi e a superfici laterali ben raccordate e senza spigoli, sostenute visivamente da parafanghi bombati e da pneumatici montati su cerchi da 20 pollici.

La forza del suv giapponese sta nel suo abitacolo a 7 posti configurabile in vario modo. La seconda fila ha due porzioni 60/40 regolabili e traslabili per 180 mm e anche la terza fila ha una ripartizione asimmetrica, ma offre un'imbottitura e uno spazio assai ridotti, dunque è utilizzabile solo per brevi spostamenti anche perché, oltre alle bocchette in alto e ai portabicchieri, non offre altre comodità. Il portellone è elettrico, è invece manuale il sistema di abbattimento degli schienali che permette però di ricavare un piano piatto, regolare e in linea con la soglia, alquanto alta da terra. Funzionale il modulo per il telo di copertura, che può essere riposto sotto il piano e dotato di un sistema di aggancio a scatto sui due lati che facilita l'ancoraggio e lo smontaggio. Si parte da 332 litri e si arriva a 1.909 passando per gli 865 litri quando si viaggia in 5.

In questa condizione si gode di spazi davvero ampi e chi siede davanti ha sedili elettrici con memorie, riscaldabili e ventilati. Tutti hanno prese USB (tranne che in terza fila) e c'è anche la ricarica a induzione. Il sistema infotelematico di base ha uno schermo da 8 pollici, quello superiore arriva addirittura a 12,3 pollici. Android Auto e Carplay sono standard. Non sempre chiara la logica di selezione delle varie funzioni attraverso 4 tasti fisici e aree a scorrimento. La strumentazione è analogica con un pannello multifunzione al centro e l'head-up display. I sistemi di assistenza alla guida permettono la guida autonoma di livello 2 coordinando in modo progressivo la regolazione della velocità, finanche l'arresto e la ripartenza, il mantenimento della carreggiata e la frenata automatica che vede i ciclisti e i pedoni (anche di notte) e tiene sotto controllo anche gli incroci.

Il sistema di propulsione ibrido è simile a quello della RAV4, ma più potente. Il 4 cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 190 cv è spalleggiato da due motogeneratori elettrici incorporati (dei quali uno di trazione da 140 kW) nella trasmissione che regola continuamente la variazione del rapporto. Alle ruote posteriori è dedicato un altro motore elettrico da 40 kW e 121 Nm che interviene solo quando le condizioni del fondo lo richiedono o il guidatore inserisce la modalità Trail. La batteria è agli idruri metallici, è posizionata sotto la seconda fila di sedili ed è raffreddata ad aria. La potenza massima di sistema è di 248 cv con una velocità di 180 km/h, uno 0-100 km/h in 8,3 secondi ed un consumo di 7,2-6,6 litri/100 km pari a 162-149 g/km di CO2 (WLTP). Un risultato notevole per un'auto che pesa 21 quintali e ha una capacità di traino di 2 tonnellate.