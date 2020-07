Toyota Hilux per andare dove vuoi, ma anche con chi vuoi

Da anni l'Hilux è un partner affidabile non solo per gli utilizzatori privati, ma anche per i comuni, le aziende forestali, quelle di posa condutture e linee elettriche nonché per numerosi altri impieghi. Il gancio di traino molto massiccio da 3.5 tonnellate che può essere equipaggiato con diversi dispositivi d'inserimento, trasforma l'Hilux in un lavoratore instancabile che trasporta tutto e tutto in modo affidabile fino alla destinazione. Hilux è anche un veicolo molto utilizzato per il tempo libero. E' il mezzo ideale per le gite in fuoristrada e il trattore delle roulotte. A cui si aggiungono le molte soluzioni accessorie.