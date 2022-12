Toyota immagina il futuro dell’auto sostenibile. Arrivano Nuova C-HR e la supercar elettrica Lexus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruxelles - Due slogan precisi caratterizzano la strategia di Toyota per i prossimi anni: «The Power of And» e «Carbon is the enemy, not a particular powertrain». E si tratta di messaggi chiari, espressi in occasione dell'edizione 2022 del Kenshiki Forum di Bruxelles, che simboleggiano e rafforzano l'approccio multi tecnologico del colosso giapponese verso il problema delle emissioni di gas climalteranti e del rispetto degli obiettivi di neutralità carbonica fissati per il 2050. Infatti, con “The Power of And”, Toyota vuol stigmatizzare quanto sia la somma delle soluzioni (Ibrido, plug-in, elettrico a ioni di litio e idrogeno sia per motori a combustione sia per auto elettriche alimentate da celle a combustibile) la chiave per una concreta sostenibilità a 360 gradi.

Toyota, le tecnologie inclusive

Questo si traduce in una strategia che punta l’inclusione di tecnologie, piuttosto che all'esclusione di altre, evitando dunque di adottare un approccio basato esclusivamente sui Bev, Battery electric vehicle. Insomma, Toyota palesa una posizione radicalmente diversa da quella di Volkswagen che ha fatto delle auto a ioni di litio una scelta praticamente totemica e dogmatica che, per inciso, è allineata con la posizione della Ue sulo stop al termico nel 2035. Toyota, inoltre, esprime una strategia globale, e non eurocentrica, e dunque il ventaglio di soluzioni è funzionale anche alla gestione dei suoi mercati dove pesano tanto gli Stati Uniti (che non hanno fatto una scelta di campo electric only) e meno la Cina che punta alla leadership nell’area Bev.

Del resto, per il gruppo nipponico, il diritto alla mobilità è fondamentale e, come più volte espresso dal ceo Akio Toyoda e ribadito da Matt Harrison, numero uno Toyota Motor Europe, in occasione proprio del Kenshiki 2022, è fondamentale produrre auto e offrire soluzioni di mobilità adatte a tutti e non solo a quelli che possono permettersi (per costi e stile di vita) una vettura elettrica a batteria, visto che i prezzi della celle non scenderanno, anzi, come ha spiegato il vicepresidente Andrea Carlucci, i prezzi delle materie prime, litio in primis, continuerà a salire.

Bz concept suv

Toyota, una factory di batterie in Europa

E per abbattere i costi dei pacchi di accumulatori destinati alle ibride plug-in come la nuova, quinta serie di Prius, Toyota realizzerà prossimamente una fabbrica di batterie in Europa. Con lo slogan “Carbon is the enemy, not a particular powertrain” cioè “l’anidride carbonica è il nemico, non un particolare tipo di motore” invece, i vertici di Toyota rafforzano proprio il concetto che il problema ambientale è causato dall'eccesso di emissioni di C02 e non dalla presenza di una tecnologia piuttosto che un'altra. E al Kenshiki si è posto anche l'accento su quanto le gigafactory siano energivore, e dunque, in fase come l’attuale, rischiano di aggravare il problema del global warming piuttosto che contribuire a mitigarlo.

Proprio nell’ambito di questa visione pantecnolgica, Toyota ha sfruttato il palcoscenico del Kenshiki per svelare nuovi modelli pronti per i concessionari, concept definitivi di vetture di nuova generazione e suggestivi prototipi.