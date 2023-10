Toyota investe la cifra record di 8 miliardi nelle batterie Usa grazie agli incentivi verdi di Biden

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo colpo dell’amministrazione americana e degli effetti dell’Inflation Reduction Act. Toyota investirà altri 8 miliardi di dollari nella fabbrica di batterie per veicoli ibridi ed elettrici che sta costruendo nella Carolina del Nord, più che raddoppiando gli investimenti precedenti e il numero previsto di nuovi posti di lavoro, ha annunciato martedì la società.

Altri 3mila posti di lavoro

Il produttore automobilistico giapponese prevede che il nuovo investimento creerà circa 3.000 posti di lavoro aggiuntivi, portando il totale a oltre 5.000 posti di lavoro, quando il suo primo stabilimento statunitense di batterie per autoveicoli inizierà ad operare vicino a Greensboro nel 2025. L’impianto fungerà da epicentro Toyota per le batterie agli ioni di litio. produzione in Nord America e sarà un fornitore chiave per lo stabilimento con sede nel Kentucky incaricato di costruire i suoi primi veicoli elettrici fabbricati negli Stati Uniti, ha affermato la società.

Quasi 14 miliardi sugli Usa

Il quarto e più grande investimento di Toyota nello stabilimento della Carolina del Nord porta il suo investimento totale a circa 13,9 miliardi di dollari per contribuire a raggiungere l’obiettivo di vendere da 1,5 a 1,8 milioni di veicoli elettrici o ibridi negli Stati Uniti entro il 2030. Verranno inoltre aggiunte otto nuove linee di produzione per veicoli elettrici. e batterie ibride plug-in.

Sean Suggs, presidente di Toyota North Carolina, ha affermato che l’annuncio “rafforza l’impegno di Toyota verso l’elettrificazione e la riduzione delle emissioni di carbonio”, mantenendo al contempo la sua promessa di portare crescita economica nella Carolina del Nord. Toyota si è impegnata a utilizzare il 100% di energia rinnovabile per produrre batterie nello stabilimento della Carolina del Nord, in costruzione dal 2021.

La casa automobilistica è stata accusata da gruppi ambientalisti di ritardare la produzione di veicoli elettrici e di fare molto affidamento sulla vendita di ibridi, che utilizzano una certa quantità di benzina. Toyota afferma che entro il 2025 avrà in vendita 15 veicoli elettrici a batteria in tutto il mondo.