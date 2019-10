Toyota Isis

Non serve una spiegazione per capire dove sta il problema nella denominazione scelta per il monovolume Toyota. Prodotta a partire dal 2004, quando il gruppo terroristico islamico non era ancora salito alla ribalta, ha anticipato una tendenza arrivata negli anni successivi. L'ISIS infatti utilizza quasi esclusivamente i mezzi a marchio Toyota e addirittura il governo americano ha avviato in passato indagini al riguardo.