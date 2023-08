Toyota Land Cruiser 2024, il nuovo sarà anche ibrido

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto mondiale online per il nuovo Toyota Land Cruiser, in vendita da ottobre e atteso su strada entro la metà del 2024. Realizzato sulla piattaforma Toyota GA-F, utilizzato anche dalla Land Cruiser 300 non disponibile in Europa Occidentale, la 4x4 del marchio giapponese presenta uno stile dai tratti decisi e con forti richiami alle generazioni del passato scegliendo la versione First Edition. Non mancherà anche una versione ibrida spinta dal motore 2.8 diesel con tecnologia mild hybrid a 48 volt. Ordinabile da ottobre, arriverà nel corso del 2024.

Nuova Toyota Land Cruiser dimensioni

Già dalle prime immagini si capisce come l'ultima generazione di Toyota Land Cruiser sia stata progettata per garantire le migliori prestazioni in fuoristrada. Oltre alla filosofia costruttiva “body-on-frame”, Il nuovo telaio è più rigido del 50% e la rigidità strutturale è stata incrementata del 30%. Questi aumenti sostanziali contribuiscono a migliorare la reattività, la maneggevolezza e il comfort di guida. Anche le prestazioni delle sospensioni sono state migliorate, in particolare per contribuire a garantire una maggiore articolazione delle ruote. Le capacità in off-road sono supportate da sbalzi più corti, angoli scolpiti e un sottoscocca più stretto, mentre diverse parti della carrozzeria sono state progettate per una facile sostituzione in caso di danni. Passando alle dimensioni, la lunghezza è pari a 4.920 mm, la larghezza 1.965 mm, l’altezza a 1.870 mm e Il passo è di 2.850 mm.

Toyota Land Cruiser 2024 7 posti

Gli interni del Toyota Land Cruiser 2024 saranno disponibili in configurazione cinque o sette posti, con un profondo salto tecnologico rispetto alla generazione attuale. La plancia è caratterizzata da due grandi schermi, uno davanti al guidatore e un monitor touchscreen centrale da cui gestire tutte le principali funzioni e il sistema d'infotainment. Dal tunnel centrale, invece, si potranno selezionare le diverse modalità di guida e i settaggi dedicati alla guida fuori dall'asfalto. Di riferimento la visibilità del guidatore in tutte le condizioni, merito della calandra ribassata, del cruscotto orizzontale e da una linea di cintura più bassa che consente l'utilizzo di finestrini laterali più ampi.

Toyota Land Cruiser, barra antirollio scollegabile

Olte ad uno stile completamente nuovo, il Toyota Land Cruiser 2024 presenta un lungo elenco di anteprime sotto la carrozzeria. Si tratta infatti del primo Land Cruiser ad utilizzare un sistema di servosterzo elettrico (Eps), capace di ridurre la quantità di contraccolpi che possono verificarsi quando si guida su superfici accidentate, restituendo una risposta più fluida e diretta e una migliore manovrabilità a tutte le velocità. L’utilizzo del servosterzo elettrico ha permesso anche il montaggio del Lane Tracing Assist come parte del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Tra le novità assolute non manca il debutto della nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile. La tecnologia – Sdm (Stabiliser with Disconnection Mechanism) –per la prima volta su modello a marchio Toyota, consente al conducente di modificare lo stato della barra stabilizzatrice utilizzando un interruttore sul cruscotto. Gli aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select forniscono ulteriore supporto durante la guida fuoristrada. Utilizzando una telecamera e un display ad alta risoluzione, il Multi-Terrain Monitor offre una visione chiara dell’area immediatamente attorno e sotto il veicolo; il sistema Multi-Terrain Select adatta automaticamente le prestazioni del veicolo in base alle diverse condizioni di guida in fuoristrada.

Toyota Land Cruiser ibrido

Sotto al cofano del Toyota Land Cruiser atteso in Italia sarà montata l'unità turbodiesel da 2.8 litri da 204 cavalli (150 kW) abbinata a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti, dotata di una capacità di traino fino a 3.500 kg. Entro la fine del 2024 sarà disponibile anche il Toyota Land Cruiser ibrido, con motorizzazione 2.8 diesel mild hybrid a 48 volt.