Toyota Land Cruiser a quota 10 milioni di unità vendute nel mondo L'icona off-road giapponese è in vendita dall'agosto del 1951 di Corrado Canali

Le vendite a livello mondiale della gamma Land Cruiser hanno superato i 10 milioni di unità. Il Land Cruiser è l'icona storica di Toyota, lanciata il 1 agosto del 1951. Le esportazioni del Land Cruiser iniziarono con la serie 20 che fu introdotta nel novembre del 1955, quattro anni dopo la commercializzazione dell'auto di prima generazione.

Da allora, Toyota ha costantemente sviluppato versioni in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, senza sacrificarne la qualità, la durabilità e l'affidabilità su strade sconnesse che sono i concetti di sviluppo su cui si basa il Land Cruiser.

Per questo motivo, il Land Cruiser ha continuato a ricevere il supporto di clienti in tutto il mondo. Inizialmente, venivano esportate meno di 100 unità all'anno; nel 1965, 10 anni dopo l'inizio delle esportazioni su vasta scala, questi numeri superarono le 10.000 unità all'anno.

Oggi, il Land Cruiser è venduto in circa 170 Paesi in tutto il mondo, con vendite globali annue pari a circa 400.000 unità. Il Land Cruiser ha contribuito in modo significativo ad aumentare la fiducia nel marchio Toyota in tutto il mondo e ha creato un punto d'appoggio per l'azienda per espandere le sue esportazioni. Grazie alla sua affidabilità e durata che ha raggiunto livelli notevoli, ci sono Paesi al mondo in cui i veicoli Land Cruiser serie 40 continuano a essere utilizzati oggi, anche dopo 50 anni dopo dalla loro produzione.