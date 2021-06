Toyota mette in campo il suv supertecnologico

2' di lettura

Presentata al Salone dell’auto Shanghai 2021 come prototipo avanzato, la b4ZX offre uno sguardo su un futuro non così lontano. Il suv elettrico di Toyota che ne deriverà, infatti, sarà in vendita già tra un anno e porterà con sé molte tecnologie messe in mostra alla rassegna cinese, compreso il volante steer-by-wire che andrà in produzione prima in Cina, ma che arriverà anche Europa dove può essere omologato. Con la b4ZX Toyota farà nasce un sub-brand di vetture dalle caratteristiche comuni: saranno sette modelli globali realizzati su una piattaforma dedicate. Si tratta di un approccio incentrato sul piacere di guida e sulla piattaforma e-Tnga che consente una maggiore libertà nell’utilizzo dello spazio interno e la possibilità di disporre di tecnologie, come la strumentazione in posizione rialzata e lo stesso steer-by-wire. Se si aprirà un nuovo capitolo all’insegna dell’elettrico, alla Toyota non intendono però accantonare il presente, fatto di modelli full hybrid, plug-in ed endotermici. Se la transizione verso la mobilità a batteria è inevitabile, la Casa giapponese prevede che la domanda per le auto tradizionali sarà ancora consistente. Per lo stesso motivo Toyota non chiude le porte al mild hybrid, purché porti reali benefici in termini di emissioni e crede anche nel plug-in, visto che le ibride ricaricabili con batterie relativamente compatte, danno ancora una soluzione che è abbastanza ragionevole. Responsabilizzando chi guida che non va obbligato ma solo incoraggiato queste auto consentiranno di viaggiare ad emissioni zero senza costringere a passare a vetture con grandi batterie ed eccessivamente costose. In ogni caso, secondo Toyota il futuro delle plug-in dipenderà dal contesto normativo e tecnologico in cui saranno calate. Dal punto di vista di Toyota il plug-in è la tecnologia che farà altri passi avanti, aumentando l’autonomia in elettrico e sarà parte della filosofia del band.

