Toyota Mirai atto secondo: come cambia e quando arriva la nuova elettrica a fuel cell

E veniamo all'abitacolo che come l'esterno è stato protagonista di una vera e propria rivoluzione. A dominare la plancia è, infatti, il nuovo schermo da 12,3”, affiancato da un quadro strumenti digitale che riporta tutte le principali informazioni sul funzionamento del sistema propulsivo, oltre a diversi altri dati. Sia il guidatore che il passeggero anteriore sono separati dalle particolari forme della plancia che si fonde in un tunnel centrale con un supporto sul quale sono integrati i comandi per la gestione della trasmissione.

Da segnalare poi che già per la fine di quest'anno la Mirai potrebbe arrivare sui mercati internazionali, a partire da Giappone, Stati Uniti ed Europa. A che prezzo è presto ipotizzarlo, anche se si può supporre possa essere inferiore ai 100mila euro, sia pure non di molto.

Quanto alla possibile espansione della rete di rifornimento in Italia c'è da registrare che oltre al distributore di Bolzano formalmente non aperto ai privati, visto che è stata concepito per servire esclusivamente gli autobus e più in generale i veicoli ad idrogeno delle società pubbliche, un secondo è in arrivo a Milano grazie un accordo fra ENI e Toyota e un altro ancora, ma più avanti, potrebbe materializzarsi anche aVenezia dove da tempo la stessa Toyota ha attivato da tempo un esclusivo car sharing a vocazione eco-sostenibile.

