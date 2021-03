Toyota Mirai, come va l'auto a idrogeno di seconda generazione Al volante della nuova Fcev (fuele celle electric vehicle) realizzata da Toyota. di Nicola Desiderio

Al volante della nuova Fcev (fuele celle electric vehicle) realizzata da Toyota.

MILANO - La Toyota Mirai arriva alla seconda generazione per riaffermare un messaggio: l'ultima frontiera della mobilità è l'idrogeno, secondo il costruttore di Nagoya. Non per nulla, il nome significa “futuro” in giapponese. Dunque prima di tutto un simbolo, ma assai meno della precedente, a cominciare dallo stile.

Se la prima infatti mimava con le sue forme il movimento dell'acqua – la miniera naturale dal quale l'idrogeno può essere estratto ritornandovi in forma di vapore acqueo – la nuova è una elegante coupé 4 porte lunga 4.975 mm (+85), più larga (+70 mm) e nettamente più bassa (-65mm). Il passo è cresciuto di 140 mm e le ruote sono montate su cerchi da 19 o da 20 pollici. Dunque linee nettamente più dinamiche ed emozionali che segnalano un'altra novità fondamentale: la trazione posteriore. La piattaforma di partenza è la GA-L, la stessa delle Lexus LS e LC, le sospensioni sono multi-link su tutte e quattro le ruote e cambia completamente anche la disposizione di tutti gli organi elettrici, meccanici e chimici oltre che dei serbatoi.

Lo stack di fuel cell, dove l'idrogeno viene fatto incontrare con l'ossigeno contenuto nell'aria per produrre a bordo l'energia elettrica, è posizionato infatti ora sotto il lungo cofano e non sotto il pianale. Ha un numero di celle ridotto da 370 a 330, pesa il 42% in meno, ma la potenza passa da 114 a 128 kW (+12%) così che la sua densità di potenza è cresciuta da 3,5 a 5,4 kW/litro (+46%). Anche il compressore è più compatto del 30% e più leggero del 34%. La Mirai è anche la prima Toyota elettrificata con inverter al carburo di silicio: pesa 25,5 kg (-2,9 kg) ed è più efficiente del 10%. La batteria tampone è ora agli ioni di litio invece che al Ni-Mh ed è composta da 84 celle, pesa 44,6 kg (-2,3 kg), ha una capacità di 1,24 kWh e soprattutto una potenza superiore: 31,5 kW per 10 secondi invece di 25,5 kW, dando il proprio apporto effettivo sulla potenza totale del sistema che sale a 134 kW invece di 113 kW della precedente.

I serbatoi in materiale composito ora sono tre invece di due e la capacità in peso passa da 4,6 a 5,6 kg con un volume complessivo di 142 litri a 700 bar, ma con la capacità di sopportare pressioni fino a 2 volte e mezza quella soglia. Diversa anche la loro disposizione: uno sotto il bagagliaio, uno sotto il sedile posteriore e un altro posizionato longitudinalmente lungo il tunnel centrale. Il risultato è una vettura che ha prestazioni migliori (175 km/h, 0-100 km/h in 9 s.) e un'autonomia che cresce da 500 km a 650 km. I progressi più marcati riguardano però il baricentro, nettamente più basso e il bilanciamento delle masse, ripartite in modo paritario sui due assali. La Mirai denuncia 1.900 kg, peso poco più che normale per un'auto di queste dimensioni, da peso piuma per un'auto a trazione elettrica che ha l'altro vantaggio di poter fare il pieno in 5 minuti.

Decisamente cresciuto di tono anche l'abitacolo, sia per le forme sia per i materiali con alternanza di parti in grigio opaco, bianco e nero lucido. Ben studiata anche la disposizione di tutti gli elementi e i vani. La strumentazione digitale è supportata da un enorme head-up display e il sistema infotelematico ha uno schermo da 12,3 pollici, con piccoli pulsanti fisici sottostanti per richiamare le funzioni principali e visualizzazione organizzata attraverso schermate e tendina. Quelle più interessanti sono quella che mostrano i flussi di energia tra stack, motore, ruote e batteria e quella che invece mostra l'aria che la Mirai riesce a pulire. Lo stack infatti, per proteggere l'integrità delle sue preziose celle (che contengono metalli preziosi) ha un filtro catalizzato capace di catturare diversi inquinanti, tra cui il PM2.5, i NOx e i composti solforosi. Lo stack aspira 250-300 litri di aria al minuto e si calcola che in 10.000 km possa pulirne quella che un uomo respira in tutta la sua vita.