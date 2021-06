Toyota Mirai fino traino fino a 2000 kg

I prezzi della Toyota Mirai garantita dieci anni o 250.000 km partono da 66.000 euro per la Pure che ha di serie i sedili anteriori regolabili elettricamente, l'hi-fi con 14 altoparlanti, il navigatore con display di 12,3 pollici, la retrocamera e i fari full led, nonché il cruise control adattativo e la frenata automatica d'emergenza. Più ricchi gli allestimenti Essence da 69.000 euro, con anche il monitoraggio degli angoli ciechi e le telecamere con visualizzazione a 360° ed Essence da 76.000 euro, con interni in pelle, climatizzatore a tre zone, tetto in cristallo e cerchi di 20 pollici invece che di 19 pollici. Oppure c’è il noleggio a lungo termine: disporre per 36 mesi di una Essence con limite di 45.000 km, se no scatta un costo aggiuntivo costa un canone mensile di 1.200 euro, Iva esclusa con copertura assicurativa e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria.



