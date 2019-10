Toyota, non solo ibrido ed idrogeno: arriva l’elettrica a ioni di litio firmata Lexus

Al momento, il Gruppo giapponese coi suoi due brand Toyota e Lexus ha commercializzato sui mercati internazionali oltre 10 milioni di veicoli elettrificati a livello mondiale, dei quali il 60% sono Prius e la famiglia di derivati che è il veicolo elettrificato più venduto al mondo con oltre 6 milioni di unità distribuite dal debutto sul mercato nel lontano 1997.

Toyota programma ora il lancio di un modello che anticipa una inedita famiglia di veicoli a propulsione completamente elettrica a cominciare dal concept Lexus che come detto verrà presentato in anteprima mondiale al Motor Show di Tokyo e già a partire dal 2020 entrerà a far parte dell'offerta del brand di lusso del Gruppo Toyota.

La prima immagine non aiuta ancora a comprendere le forme della vettura, ma secondo i primi rumors potrebbe ispirarsi al concept LF-SA del 2015. Potrebbe dunque, trattarsi di una vettura compatta destinata all'impiego soprattutto nelle aeree urbane e metropolitane.

Non si tratta di una svolta che esclude una vita ancora lunga sia della tecnica ibrida o in prospettiva anche dell'idrogeno, ma una scelta inevitabile vista l'uscita di scena in tempi relativamente brevi del motore inventato da Rudolf Diesel. Se Toyota, poi, soltanto ora conferma in forma ufficiale l'intenzione di passare all'elettrico è anche perchè i primi modelli in arrivo utilizzeranno ancora batterie agli ioni di litio che come è noto sono in grado di garantire al massimo un'autonomia di circa 500 km.