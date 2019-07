Toyota, non solo ibrido: il marchio Lexus prepara una berlina elettrica di Corrado Canali

Dopo essersi distinta per una lunga serie di modelli ibridi Lexus potrebbe introdurre un primo concept di vettura elettrica al prossimo Tokyo Auto Show (25 novembre-4 novembre).

Per il momento non si sa molto della vettura, ma secondo quanto riferito da rumors provenienti dal Giappone potrebbe trattarsi di una berlina 5 porte. Pare che il modello avrà come caratterizzazione estetica una griglia anteriore che dominerà totalmente il frontale.

Una scelta di design insolita poiché la maggior parte dei veicoli elettrici offrono una griglia anteriore chiusa per migliorare l'aerodinamica e ridurre la resistenza all'aria. Non si sa se il concept di Tokyo potrebbe prevedere un successivo modello di produzione, ma altro concorrenti premium come Mercedes hanno già accennato alla possibilità di produrre berline elettriche.



In particolare, la Casa della”stella” ha utilizzato il Salone di Francoforte del 2017 per presentare il concept EQA che prevedeva due motori elettrici accreditati di una potenza combinata superiore a 268 cv. Il modello disponeva anche di un pacco batterie agli ioni di litio da 60 kWh che consentiva alla EQA un'autonomia di ben 400 km. Senza contare che Volkswagen con la ID3 che verrà svelata al Salone di Francoforte a settembre è una a cinque porte.



Più di recente, Genesis ha svelato l'elegante concept Mint al New York Auto Show. Caratterizzato da un design simile a una berlina, il veicolo elettrico dalle dimensioni ridotte fu annunciato come un'evoluzione della city car e presentava una batteria ad alta densità che conferiva al modello un'autonomia di oltre 300 km. Naturalmente, la maggior parte delle case automobilistiche di lusso sono focalizzate sui crossover elettrici.



Tesla come è noto ha aperto la strada con il modello Y e già in vendita ci sono modello come l'Audi e-tron, Jaguar I-Pace e Mercedes EQC chesaranno affiancati dalla prossima Bmw iX3 e sempre per quanto riguarda il costruttore di Monaco dalla versione di produzione del concept iNext.

