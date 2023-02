Toyota, il nuovo ceo Sato annuncia una nuova piattaforma EV per il 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo ceo di Toyota, Koji Sato, ha annunciato importanti modifiche al team esecutivo della casa automobilistica nell'ambito di una strategia per accelerare lo sviluppo di nuovi veicoli elettrici. In particolare una piattaforma specifica per i veicoli elettrici dovrebbe essere lanciata intorno al 2026 e inoltre il brand apripista nel gruppo nella nuova offensiva sul tema dei modelli a batteria sarà Lexus.

L’avvicendamento al vertice è previsto dal 1 di aprile

Akio Toyoda aveva annunciato a gennaio che si sarebbe dimesso dalla carica di ceo e avrebbe assunto il nuovo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Sempre in quella occasione Toyoda aveva nominato Sato come suo successore. Toyoda che è stato amministratore delegato e ceo della Casa d'auto numero uno al mondo per 14 anni.

Ulteriori annunci rimandati a dopo l’insediamento della squadra

Tornando a Sato pur annunciando la sua squadra non ha fornito dei dettagli specifici sulla piattaforma EV in arrivo. Tuttavia, ha annunciato che ulteriori rinnovamenti sui piani futuri sarebbero arrivati dopo l'insediamento ufficiale ai vertici del gruppo fissato per l'inizio del mese di aprile. Di sicuro, dunque, se ne sarà naturalmente di più in quel momento.

Le future elettriche saranno più molto attraenti



“La riforma del business inizierà coi Bev di nuova generazione – ha anticipato Sato – il nostro obiettivo sarà di offrire vetture elettriche più attraenti e ad un numero maggiore di potenziali acquirenti, ma per farlo dobbiamo semplificare la progettazione e cambiare la nostra mentalità incentrandola sui Bev”.

Un nuovo responsabile per il brand di lusso Lexus

Sato che in precedenza aveva gestisto le divisioni Lexus e Toyota Gazoo Racing, ha promosso Masanori Kuwata come nuovo responsabile di Lexus. Kuwata che è stato in precedenza chief compliance and risk officer di Toyota e capo delle risorse umane globali, si metterà subito al lavoro per rendere Lexus l'apripista della nuova strategia.