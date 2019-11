Toyota: Ogier guiderà la Yaris WRC nel 2020 Ogier in Toyota. Accanto al sei volte campione del mondo, nella stagione 2020 del WRC ci saranno Evans e Ravampera, fresco campione del mondo Wrc2 Pro

Ogier sarà un pilota Toyota. Un team con tre piloti che sanno creare un equilibrio che sulla carta risulta perfetto. Toyota Gazoo Racing ha annunciato la squadra che verrà schierata nella prossima stagione del campionato del mondo rally.

Il sei volte campione del mondo Rally Sébastien Ogier, il vincitore di rally Elfyn Evans e la stella nascente Kalle Rovanperä si uniranno al team insieme ai rispettivi co-piloti. Insieme, daranno vita ad un perfetto mix di velocità, esperienza e giovinezza al volante della Toyota Yaris WRC.

Tre nuovi piloti in Toyota

Ogier, guidato dal copilota Julien Ingrassia, si è affermato come campione storico nel WRC, vincendo sei titoli piloti consecutivi tra il 2013 e il 2018. Nel 2019 ha corso con il team Citroën con il quale aveva un contratto biennale che però ha deciso di terminare anticipatamente. Impaziente di recuperare la sua corona e di vincere nuove gare che si andranno ad aggiungere alle 47 della sua carriera, il 35enne francese ha firmato con la Toyota per la stagione 2020, confidando nella vettura e nel team che ha vinto il campionato piloti 2019 con Ott Tänak, ora pilota del team Hyundai. Ricordiamo che il team francese di Citroën ha annunciato il ritiro dal campionato del mondo per la prossima stagione per la mancanza del top driver.

Anche Evans ha dimostrato un valore importante che potrà portare al team Toyota: sul terreno di casa, in Galles nel 2017, Evans ha dimostrato di essere un pilota veloce e costante su una grande varietà di superfici e condizioni diverse sperimentate nel WRC. Unendosi a Toyota per i prossimi due anni, il trentenne e il suo co-pilota Scott Martin continueranno il lavoro di squadra iniziato nel 2019.

Infine, Rovanperä inizierà la sua stagione da esordiente con una World Rally Car nel 2020 a soli 19 anni, ma il giovane finlandese è stato a lungo considerato una delle stelle nascenti più interessanti di questo sport. Dopo aver avuto la possibilità di provare la Yaris WRC da sedicenne, ha ora firmato un contratto biennale con il team. Insieme alla co-pilota Jonne Halttunen, Rovanperä ha vinto il titolo WRC 2 Pro 2019 con cinque vittorie su 11 partenze, dimostrando di essere pronto a passare al livello successivo.