Toyota oltre quota 10 milioni di unità di Toyota e Lexus vendute

Toyota ha fatto registrare produzione e vendite a livelli record da gennaio a novembre. Tanto che nonostante la carenza di semiconduttori compensata dalla forte domanda in Nord America e in Europa, il costruttore giapponese prevede di chiudere il 2023 con una produzione superiore ai 10 milioni di unità ripartiti fra i brand Toyota e Lexus. Novembre è stato un mese positivo con 926.573 veicoli prodotti, di cui 611.656 fuori dal Giappone e 314.917 assemblati localmente.

Un novembre da record per il costruttore giapponese

Toyota non sarebbe stato in grado di raggiungere livelli di produzione così alti se non fosse stato per la forte domanda generata dall’export. Il costruttore giapponese ha venduto 905.066 veicoli a novembre il 13,6% in più rispetto al 2022: un record mai registrato in un mese. Da registrare che la domanda in Giappone si è rivelata molto forte e in aumento del 27,1% fino a 139.749 unità, mentre le vendite globali sono in crescita dell'11,5% fino a 765.317 unità.

Raddoppiate le vendite di veicoli elettrificati

Le vendite dei veicoli elettrificati sono aumentate del 53,4% a novembre a 343.981 unità. Nei primi 11 mesi dell'anno, i marchi Toyota e Lexus hanno venduto 9.367.040 veicoli nel mondo. L’anno di vendite migliori di sempre per Toyota è stato il 2019, con 9.714.253 veicoli. Le vendite sono, poi, scese a 8.692.168 nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, ma sono risalite fino a 9.615.157 nel 2021 prima di scivolare sia pure leggermente a 9.567.184 unità nel 2022.