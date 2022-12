Toyota Prius, le curiosità: una presa di corrente esterna

Per quanto riguarda le curiosità da segnalare c'è poi quella della presenza nell’abitacolo e nel bagagliaio della nuova Prius di una presa di corrente a 100 volt in corrente alternata per alimentare dei dispositivi elettrici che ha la particolarità di un piccolo pannello da applicare al finestrino per poter alimentare con la batteria della Prius anche un apparecchio elettrico all’esterno dell’auto. A dimostrazione dell'upgrade che ha visto aumentare decisamente l'eco-sostenibilità della nuova Prius anche rispetto alle numerose concorrenti oggi sul mercato.

