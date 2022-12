Toyota Prius, fra le opzioni c’è il tetto a pannelli solari

Fra i numerosi optional previsti per la nuova Prius viene riproposto il tetto a pannelli solari che può generare energia elettrica gratuita e soprattutto da una fonte rinnovabile come il sole. Al riguardo il brand giapponese ha spiegato che l'utilizzo del sistema fotovoltaico è in grado di generare energia elettrica per complessivi 8 km al giorno sempre a zero emissioni, con la ricarica della batteria di trazione nei parcheggi, ma anche quella ausiliaria dei servizi in movimento tipo la frenata rigenerativa. Il che si traduce in ricariche decisamente più rapide.

