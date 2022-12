Toyota Prius, la piattaforma è la Tnga-C più evoluta

Il risultato è una posizione di guida più ribassata, un peso ridotto, una migliore aerodinamica e la nuova collocazione della batteria che aumenta la capacità del bagagliaio. La potenza complessiva di 225 cv nettamente superiore ai 122 cv della plug-in che oggi è a listino finisce con aumentare la sportività della nuova Prius come dimostrano i soli 6,7 secondi per scattare da 0 a 100 kmh, mentre le emissioni di CO2 sono più basse e pari a 19 g/100 km. Per la prima volta la batteria è alloggiata sotto il sedile posteriore per migliorare anche il baricentro dell’auto.

