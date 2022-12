Toyota Prius, la plancia e e gli interni

All'interno la nuova Prius porta tante innovazioni come il grande schermo centrale da 12,3 pollici per l’infotainment con sistema Toyota Audio Multimedia che include gli aggiornamenti online Over-the-Air. A questo si somma anche il driver module, il quadro strumenti su schermo LCD TFT da 7 pollici sistemato molto in alto oltre che direttamente nel campo visivo di chi è alla guida. E’ anche in grado di inviare degli avvisi con cambiamenti sia di illuminazione che di colore legati alla notifiche del Toyota Safety Sense, il sistema gestionale di tutte le Toyota. Non convince il numero esagerato di pulsanti fisici, anche al volante

3/8 5/8 Menu