Toyota Prius, quanto costa

Grazie a delle emissioni al di sotto dei 20 grammi di CO2, la nuova Prius consentirà di accedere in Italia a degli incentivi analoghi a quelli garantiti per le vetture elettriche. Ma perchè ciò possa davvero succedere il prezzo di listino della nuova Prius non deve essere superiore ai 35 mila euro al netto dell'Iva. Per il momento alla Toyota non hanno ancora fornito un listino ufficiale che verrà annunciato soltanto al momento dell'apertura degli ordini, ma è evidente, tuttavia, che la soglia massima del prezzo non potrà superare quel preciso limite indicato.

