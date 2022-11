Toyota Prius la quinta generazione è solo plug-in

La nuova Prius che è l'ultima evoluzione dell'ibrida più venduta al mondo si segnala per uno stile che strizza l'occhio ai coupè ma soprattutto offre un powertrain che almeno per l'Europa solo plug-in hybrid. Risultato di un abbinamento fra il motore a benzina di 2.000 cc da 148 cv e l'unità elettrica da 160 cv per una potenza di sistema di 223 cv. A cui si aggiunge un'autonomia nella sola modalità elettrica che si è incrementata del 50% tanto da sfiorare i 100 km. Sarà in vendita nella primavera dell'anno prossimo a prezzi che verranno comunicati prima del lancio.

9/11 11/11 Menu