Toyota Proace City 854 unità

Il furgone compatto nato dalla partnership con Psa e proposto in due versioni, van e passenger (Verso), che andrà a rafforzare la presenza del brand nel mercato dei veicoli commerciali leggeri entrando nella gamma Toyota dei veicoli commerciali a fianco del furgone di medie dimensioni Proace e del pick-up Hilux. La gamma Proace City soddisfa un ampio ventaglio di esigenze commerciali con diverse motorizzazioni, numerose configurazioni per sedili e area di carico e consoliderà il posizionamento di Toyota con un'offerta che è ora in grado di coprire i due terzi del mercato Lcv. Il nuovo furgone compatto è disponibile in due diverse lunghezze (Short da 4,4 metri e Long da 4,7 metri) e nella versione passeggeri offre 5 e 7 sedili su entrambe le varianti. Grazie alla disponibilità di motorizzazioni benzina e Diesel i clienti potranno scegliere tra un ventaglio di motorizzazioni che spaziano dai 75 ai 130 CV di potenza, con scelta tra cambio manuale a 5 o 6 marce oppure automatico a 8 rapporti e un’ampia gamma di configurazioni per gli interni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Tre gli allestimenti per Proace City Verso: Lounge, Executive e Luxury, disponibili su entrambe le lunghezze, ma differenziati a livello di motorizzazioni.

