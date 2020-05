Toyota Proace City, arriva il van compatto per il lavoro e la famiglia La nuova proposta allarga sia l'offerta di veicoli commerciali leggeri della casa giapponese sia la famiglia del neonato brand Toyota Professional, dedicato a questo ecosistema di Massimo Mambretti

La Toyota rafforza con il Proace City la sua presenza nel comparto dei veicoli commerciali leggeri con una proposta che si colloca nel settore delle consegne dell'ultimo miglio, che diventa sempre più vivace grazie alla crescita dell'e-commerce. Il nuovo arrivato nella famiglia del brand Toyota Professional è un mezzo compatto che nasce dalla consolidata partnership con Psa e, quindi, è strettamente imparentato con gli analoghi modelli proposti dai marchi del gruppo francese.



Toyota Proace City, la famiglia è numerosa

Il Proace City si declina in numerose versioni, destinate a soddisfare un ampio ventaglio di esigenze. Infatti, propone diverse motorizzazioni, numerose configurazioni interne, taglie Short lunga 4,40 metri e Long da 4,75 metri che si distacca dall'altra per il passo incrementato di 19 centimetri, oltre che con la declinazione passeggeri Verso. Il Proace City furgone è proposto negli allestimenti normale, Comfort e Ground a prezzi che, in fase di lancio, partono da 11.000 euro, tasse incluse. Invece, la variante Verso è disponibile negli allestimenti Lounge, Executive e Luxury con un listino che muove da 17.000 euro.

Toyota Proace City, tante possibilità per trasportare cose e persone

La configurazione della gamma del Proace City furgone permette di optare per capacità di carico che spaziano da 3,3 a 4,3 metri cubi. Inoltre, optando per il sistema Smart Cargo, che consente di sollevare il sedile passeggero, si possono ottenere piani di appoggio che possono arrivare a 3,3 e a 4,3 metri. Ovviamente, i numeri più grandi si riferiscono alle versioni a passo lungo che, dal canto loro, offrono anche una portata utile di una tonnellata alla quale si aggiunge la possibilità di rimorchiare masse fino a 1,5 tonnellate. Per ottimizzare l'accessibilità alla zona di carico in funzione di esigenze specifiche si può anche optare per porte posteriori asimmetriche o per un portellone incernierato superiormente, che sulla versione Verso integra anche il lunotto apribile separatamente per caricare comodamente piccoli oggetti. Questa versione si rivolge a chi usa il Proace City sia per lavoro sia per esigenze famigliari e permette di optare tanto nel caso della variante corta che di quella lunga per una configurazione interna a cinque o a sette posti. Quest'ultima prevede il sedile del passeggero e della seconda fila ripiegabili e consenete di rimuovere quelli della terza fila, per ottimizzare le combinazioni di carico.

Toyota Proace City, motori e tecnologie

La famiglia del Proace City è proposta con il motore PureTech a benzina con filtro per il particolato di 1,2 litri con 110 cv, oltre che con le declinazioni da 75, 100 e 130 cv del turbodiesel BleuHdi di 1,5 litri. La più potente è proposta anche con il cambio automatico a otto marce. Il compatto van Toyota può anche adottare a richiesta il Traction Select, utile per affrontare i fondi irregolari poiché mette a disposizione accanto alla configurazione Normale quelle Neve, Sabbia e Fuoristrada.

Nel capitolo tecnologie rientrano anche lo Smart Active Vision utile nelle manovre, lo Smart Load Indicator per la versione furgone che rileva quando è stato raggiunto il 90% del carico massimo ammesso, l'head up display e tre pacchetti Safety, che includono i più sofisticati dispostivi di assistenza alla guida e di sicurezza arrivando a proporre in quello più completo una suite di Adas molto avanzata. Il repertorio è completato dalla disponibilità di un infotainment con touchscreen da 8” e navigatore, che integra anche MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto.